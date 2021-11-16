Пилотный проект Минздрава по вакцинации против гриппа: в аптеках привились почти 2 тысячи людей

В Киеве закончился уникальный пилотный проект по вакцинации против гриппа в аптеках. За 5 дней в пяти аптеках столицы прививки получили 1714 украинцев.

Почему не стоит забывать о гриппе

Как отметил главный санитарный врач страны Игорь Кузин, несмотря на пандемию коронавируса, украинцы не должны забывать и о других болезнях. Особенно в сезон распространения острых респираторных инфекций.

К теме В Украине сделали более 21 миллиона COVID-прививок: какими вакцинами больше всего

Игорь Кузин “Проект показал, что спрос на вакцинацию вне лечебных учреждений есть и он достаточно высок. Поэтому Минздрав продолжает активную работу над изменениями в нормативно-правовые акты, которые позволят воплотить в Украине лучшие европейские практики и сделает вакцинацию еще более доступной.

Что известно о проекте

Проект по вакцинации против гриппа в аптеках инициировала компания Санофи. Он стартовал в Киеве 10 ноября. Принять в нем участие мог любой совершеннолетний человек при условии покупки вакцины любого производителя в аптеке и предварительного бесплатного осмотра врача на месте.

Проект, который в этом году инициировала Санофи, получил поддержку со стороны государственных органов здравоохранения, врачебного и аптечного сообщества, и подтвердил готовность Украины к внедрению таких передовых мировых практик. Для распространения этой инициативы в будущем необходимо внедрить ряд законодательных изменений, в частности, предоставить возможность фармацевтам делать прививки в аптеке,

– рассказал Рами Мруа, генеральный менеджер Санофи Пастер, бизнес-подразделения по работе с вакцинами Санофи в Украине.

Вакцинация против гриппа в Украине: что надо знать