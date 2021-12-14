Раннюю стадию рака научились диагностировать по капле крови

Рак легких – основная причина смерти от рака и его обычно диагностируют на поздней стадии. Уровень выживаемости пациента в таком случае очень низкий.

Ранняя стадия рака легких в основном протекает бессимптомно. И текущий метод выявления рака легких (спиральную КТ) нецелесообразно использовать как распространенный скрининговый тест для населения, ведь этот метод дорогой и несет радиационную опасность.

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Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля нашли способ, как диагностировать рак легких по капле крови на ранней стадии.

Как это работает

Ученые построили модель прогнозирования рака легких, который базируется на профилях метаболомики в крови. Метаболомика анализирует клеточные потоки метаболитов, чтобы расшифровать здоровые и патологические состояния, изучая метаболом – динамический биохимический комплекс, присутствующий во всех клетках, жидкостях и тканях тела.

Наличие рака легких может вызвать изменения метаболитов в крови.

Как проводилось исследование

Исследователи измерили профили метаболомики в крови с помощью магнитно-резонансной спектроскопии высокого разрешения – инструмента, который может исследовать множество соединений в живых клетках, измеряя коллективные реакции метаболитов.

Ученые провели скрининг десятков тысяч образцов крови, которые хранятся в биобанке MGH и других организациях, и обнаружили 25 пациентов с некрупноклеточным раком легких. Эти люди сдавали кровь во время постановки диагноза и как минимум за 6 месяцев до этого.

В дальнейшем ученые сопоставили образцы пациентов с образцами 25 здоровых людей.

Затем исследователи протестировали свою модель в другой группе из 54 пациентов используя образцы крови, полученные до постановки диагноза рака.

Предыдущее исследование показало потенциал метаболомики. Но ученые понимают, что прежде чем начать использовать новую модель на практике, нужно провести более масштабные исследования.