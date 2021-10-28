Расход кислорода больше, чем когда-либо

В частности, четвертая больница Киева почти заполнена больными коронавирусом, а все пациенты – "кислородные". Об этом рассказала главный врач медучреждения Татьяна Мостепан.

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Она подчеркнула, что койкоместа освобождаются только за счет того, что пациентов активнее выписывают. При этом почти у всех пациентов с тяжелым течением недуга, почти нет средней тяжести.

По ее словам, все они находятся под кислородными аппаратами. Кроме этого, расход кислорода достигает более 7 тонн.

Даже во время самых сложных волн был расход 5 тонн кислорода,

– объяснила врач.

Возраст пациентов уменьшился

Уменьшился и возраст пациентов – сейчас многие молодые люди тяжело переносят болезнь. В то же время в группе риска остаются и пожилые люди.

Сейчас в этой больнице 97% – это не вакцинированные пациенты. Привитых есть только 3 – 4%, впрочем, у них болезнь не вызывает таких сильных изменений в легких и сердечно-сосудистой системе.

"Сейчас болезнь протекает в более агрессивной форме, группа риска страдает больше всего, поэтому их я больше всего призываю вакцинироваться", – подчеркнула Мостепан.

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