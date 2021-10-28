Расход кислорода – более 7 тонн, ситуация почти критическая, – о ситуации с COVID-19 в Киеве
Источник:Общественное радио
В Киеве не только катастрофически выросла заболеваемость COVID-19, но и смертность. Ситуация в больницах – очень сложная. Поэтому столицу официально перевели в красную зону карантина.
Расход кислорода больше, чем когда-либо
В частности, четвертая больница Киева почти заполнена больными коронавирусом, а все пациенты – "кислородные". Об этом рассказала главный врач медучреждения Татьяна Мостепан.
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Она подчеркнула, что койкоместа освобождаются только за счет того, что пациентов активнее выписывают. При этом почти у всех пациентов с тяжелым течением недуга, почти нет средней тяжести.
По ее словам, все они находятся под кислородными аппаратами. Кроме этого, расход кислорода достигает более 7 тонн.
Даже во время самых сложных волн был расход 5 тонн кислорода,
– объяснила врач.
Возраст пациентов уменьшился
Уменьшился и возраст пациентов – сейчас многие молодые люди тяжело переносят болезнь. В то же время в группе риска остаются и пожилые люди.
Сейчас в этой больнице 97% – это не вакцинированные пациенты. Привитых есть только 3 – 4%, впрочем, у них болезнь не вызывает таких сильных изменений в легких и сердечно-сосудистой системе.
"Сейчас болезнь протекает в более агрессивной форме, группа риска страдает больше всего, поэтому их я больше всего призываю вакцинироваться", – подчеркнула Мостепан.
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Смертельная ситуация в больницах столицы
- Сейчас примерно 40% пациентов с коронавирусом в реанимациях Киева умирают. Такую неутешительную статистику обнародовали медики. Они предупредили, что нынешняя волна пандемии – еще коварнее, чем предыдущая.
- Говорят, что люди до последнего не обращаются к врачам, потому что не испытывают почти никаких симптомов, а когда таки попадают в медучреждения, – становится поздно.
- В частности, у больных быстро развивается пневмония и другие серьезные осложнения. Да и в целом симптомы инфекции немного изменились.
- Большинство тех, кто оказывается на больничной койке, – невакцинированные.