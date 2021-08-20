Раскрыли причину компульсивного влечения к алкоголю: что контролирует ваши "тормоза"

Ученые нашли ранее неизвестную причину потребления алкоголя. Так, определили нейронный механизм, который способен помочь в борьбе с этой проблемой.

Оказалось, что решить – продолжать пить или прекратить потреблять спиртное мешает определенная группа нервных клеток головного мозга. Ученые установили, что именно этот фактор определяет, когда следует остановиться.

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Эти клетки отвечают за принятие человеком решения об употреблении алкоголя, несмотря на то, что организм понимает последствия. Однако поломка механизма отключает так называемые тормоза.

Как проводили исследования

Команда шведских ученых из Линчепингского университета попыталась идентифицировать ранее неизвестный механизм компульсивного потребления алкоголя. Эксперименты проводили на крысах в течение 12 недель.

в течение 12 недель. Сначала грызунов поместили в условия, когда с помощью рычага они могли получить дозу спиртного.

Через некоторое время эта же процедура сопровождалась воздействием электрического тока.

Как результат – большинство мышей перестали нажимать на рычаг из-за ощущения дискомфорта. Однако треть все равно продолжала выполнять те же действия.

Еще позже ученые отключили "компульсивные клетки".

Тогда у крыс вернулась способность самостоятельно воздерживаться от алкоголя.

Я не ожидал, что такая небольшая группа клеток окажется решающим фактором для такого сложного поведения и что благодаря их отключениям получится изменить поведение,

– прокомментировал автор работы Маркус Хайлиг.

Дальнейшие эксперименты показали, что ключевую роль в работе клеток играет особый фермент, который может стать новой терапевтической мишенью для разработки лекарств от алкогольной зависимости.

В дальнейших исследованиях ученые также планируют определить биомаркеры, которые позволят оценивать индивидуальные риски зависимости от алкоголя.

Вместо выводов

Ученые показали, что за неспособностью остановиться во время употребления алкоголя отвечает небольшая группа нервных клеток в центральном ядре миндалевидного тела головного мозга (оно играет основную роль в формировании эмоций, в частности и страха).

Хотя пока результаты подтверждены только на моделях животных, открытие новой мишени может изменить подходы в лечении алкогольной зависимости у человека.