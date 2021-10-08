Раскрыли секрет успеха целеустремленных людей

Люди, имеющие четкие цели в жизни, обычно достигают больших успехов. Но целеустремленность – это далеко не единственное свойство, которое помогает им в социализации и достижениях, считают авторы нового исследования.

Исследование целеустремленности

Ученые решили оценить, насколько связаны умения ставить перед собой долгосрочные цели и автобиографическая память. По словам исследователей, более ранние научные работы показали, насколько важна способность сохранять яркие воспоминания в контроле своих эмоций и налаживании отношений с окружающими.

Также на тему: Женщины все чаще имеют проблемы со щитовидной железой: как этому помочь

Исследование стартовало в январе 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Около 800 добровольцев прошли опросы, в которых сообщили о поставленной цели в жизни и выполненные задания на пути к ней. В июле, когда эпидемия коронавируса в США была в разгаре, участников попросили поделиться своими воспоминаниями и переживаниями за пол года.

Яркие воспоминания

Добровольцы, которые имеют четкие цели в жизни, описывали свои воспоминания ярче и более сложно по сравнению с участниками, которые не были столь целеустремленными. Ученые отметили не только хорошую память таких людей, но и способность к детальному описанию своих впечатлений и акцент на положительных эмоциях.

Исследователи также обнаружили, что симптомы депрессии, которые во время пандемии появились у большого количества людей, не влияют на умение запоминать яркие детали.

Это исследование дает нам больше данных о связи между умением ставить цели и богатством личных воспоминаний. Их яркость и то, как они вписываются в четкий рассказ, может быть одним из путей, по которому цель приводит к лучшим результатам,

– считают ученые.

Ранее ученые нашли белок, который можно использовать как маркер для определения того, реально ли изменить или вовсе забыть негативные воспоминания. Открытие может быть полезным для лечения посттравматических стрессовых расстройств и различных психотравм.