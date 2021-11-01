Цитокиновый шторм при коронавирусе

Как распознать цитокиновый шторм, рассказал Тарас Жиравецкий, в частности, какие анализы нужно сдать и грозит ли это осложнение вакцинированным людям.

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Об угрозе пациенту уже не со стороны вируса, а со стороны собственной иммунной системы, могут свидетельствовать следующие признаки:

высокая температура;

низкое давление;

аномально частое сердцебиение.

Какие анализы нужны

Лабораторно определить цитокиновый шторм тоже возможно, для этого надо сдать анализ на СRP (c-реактивный белок) на 6–8 день заболевания COVID-19.

Если его норма превышена и достигает показателя выше 50, то в таком случае больному необходима госпитализация.

Еще раз подчеркиваю, что первые 5 дней "ковида" часто являются не такими критичными, как следующие 5 дней. Основное – это сделать анализ ЦРП на 6 день и 8 день заболевания. Если показатель поднялся выше 50, у вас начался цитокиновый шторм и вам нужно в больницу! Почему так? Потому что это новый штамм, и здесь каждый час на вес золота,

– отметил врач.

Показатель стоит проверять и вакцинированным

Тарас Жиравецкий отметил, что лечение дома во время цитокинового шторма "практически перестало работать". Вакцинированным тоже нужна госпитализация, если имеются признаки цитокинового шторма,

Для вакцинированных также, кстати, желательно при таких показателях ЦРП подумать о госпитализации, потому что, к сожалению, некоторые вакцинированные также могут иметь тяжелый "ковид",

– сказал медик.

Новая мутация Дельты в Украине

Также врач назвал особенности нового штамма Дельта+, который подтвердили в Украине. Так, по словам специалиста, мутировавший вариант Дельты имеет множество симптомов и часто маскируется под простуду.

Основным симптомом является повышение температуры. Если она повысилась, стоит сделать экспресс-тест.

Если есть возможность, сделайте его максимально быстро дома или в лаборатории. Если нет возможности сразу попасть к семейному врачу, сделайте самостоятельно, потому что время часто играет против вас,

– заметил Тарас Жиравецкий.

Справка: цитокиновый шторм – это чрезмерно сильная реакция иммунной системы человека, когда организм мощно борется с инфекцией, начиная уничтожать сам себя. Чем раньше выявить склонность пациента к развитию цитокинового шторма, тем больше у больного шансов на выживание.

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