В основных современных правилах быстрой диагностики инсульта есть акцент на оценке состояния лица человека. Группа американских ученых считает, что во время пандемии COVID-19 такие алгоритмы могут только мешать.

Пандемия и инсульт

Пандемия COVID-19 плохо повлияла на оказание помощи при инсульте. На пике пандемии поступление пациентов с инсультом в больницы сократилось на 30 – 40% во многих странах. То есть, многие люди не получили необходимой помощи.

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Группа ученых из США предполагает, что многие потенциальные пациенты не попали в больницу, потому что инсульт у них не был диагностирован другими людьми. Обстоятельства, появившиеся во время пандемии коронавируса, мешают распознавать это опасное состояние.

Распознавание инсульта

Алгоритм, который обычно рекомендуют использовать для диагностики инсульта, начинается с осмотра лица. Необходимо проверить, не стало ли оно асимметричным (может опуститься уголок рта, отвиснуть губа и так далее). Этот алгоритм называют шкалой "лицо-рука-язык-время", в английском варианте он обозначается сокращением FAST.

Ученые указывают, что состояние лица, на котором делает акцент ведущий алгоритм диагностики, сейчас может быть сложно оценивать. В общественных местах большее количество людей носит маски. Со многими мы вынуждены общаться посредством видео или аудиосвязи. В этих случаях лицо собеседника может быть либо видно плохо, либо не видно вовсе. Такие же проблемы отмечаются и в определении работы рук (при инсульте одна рука может оказаться слабее, не подниматься).

Изменения в распознавании инсульта из-за пандемии

Авторы новой статьи считают, что перечисленные сложности диагностики могут приводить к тому, что о легких случаях инсульта люди могут просто не узнавать. У пациентов с легким инсультом, которым не была оказана своевременная помощь, высок риск повторного, более тяжелого, инсульта.

Нарушение речи – обычно это смешанная, нечеткая речь – во время пандемии может оказаться единственным признаком инсульта, который можно заметить. Ученые считают, что мнемонические правила и аббревиатуры, которые рекомендуют для диагностики инсульта, нужно поменять так, чтобы оценка речи оказалась на первом месте.