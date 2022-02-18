О болезни от нервов, но не о тех, которые вы подумали, рассказала врач дерматолог Виктория Миронюк.
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Виктория Миронюк – дерматолог
Нейродермит – это локализованные множественные, или одиночные участки хронической лихенифицированной экземы или дерматита. Эти участки образуются вследствие постоянных расчесов или трения кожи, которые возникают из-за хронического локализованного зуда”.
Первоначально зуд может быть вызван:
- атопическим дерматитом,
- разными видами экземы,
- псориазом,
- плоским лишаем,
- грибковыми инфекциями,
- укусами насекомых,
- нейропатией, например, брахиорадиальный зуд.
Кто болеет нейродермитом
Редко встречается у детей, но с одинаковой частотой у взрослых женщин и мужчин. Чаще встречается у людей с тревогой и/или обсессивно-компульсивным расстройством.
Очаги нейродермита имеют линейную или округлую форму, с заметным утолщением и выраженным кожным рисунком, который интенсивно чешется.
Поверхность сухая с шелушением. В очагах могут быть обломаны волоски, пигментация и следы расчесов.
Специфика поражения кожи
Нейродермит часто бывает единичным и односторонним, обычно поражает доминантную сторону пациента. Также могут возникать множественные бляшки с двусторонним и симметричным или асимметричным распределением.
Типичными участками являются: задняя часть головы и шея, мошонка или вульва, запястье и предплечье, нижняя часть ног.
В отсутствие известной основной проблемы с кожей или инфекции рассмотрите нейропатию. Есть ли в анамнезе травмы позвоночника, заболевания или симптомы,
– подчеркнула врач.
Лечение простого лишая
Важно понимать, что кожный зуд, по крайней мере частично, связан с царапинами и трением. Лечение должно устранить симптомы и любую основную причину.