Впрочем, заедать стресс – плохая идея, считает психолог Лидия Антоненко. Она рассказала о том, как справиться с этим состоянием и "подружиться" с едой.

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Почему человек заедает проблемы

Эмоциональное переедание – это попытка заглушить неловкие эмоции. Пища повышает в организме уровень "гормона счастья" – дофамина. Однако едва ли не сразу после того, как вы порадовали себя чем-то вкусненьким и отвлеклись, предыдущие эмоции вернутся с еще большей силой.

Некоторые люди заедают проблему именно потому, что им не удается управлять собственными эмоциями и проживать их без помощи еды. Иногда мы воспринимаем какие-то вкусности как вознаграждение после страданий или печали.

Например, в детстве мама ругала вас за двойку или плохое поведение, ставила в угол, а потом предлагала съесть кусок пирога или мороженое: "Съешь и успокойся", или наоборот хвалила вас с помощью еды,

– отметила Антоненко.

Во втором случае уже во взрослом возрасте вы будете награждать себя едой за проделанную работу или приложенные усилия.



Эмоциональное переедание – это попытка заглушить неловкие эмоции / Фото iStock

Причины эмоционального переедания

Эмоциональное переедание состоит из 5 этапов:

раздражение болевой точки; острая потребность быстро снять напряженность; выбор и поглощение большой порции вкусной еды; эмоциональное удовлетворение после завершения трапезы; чувство жалости или вины.

Пятый этап обязательно сопровождается наказанием: "Сегодня не ужинаю/не обедаю" или "завтра потренируюсь в зале".

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Эмоциональный и физический голод

Именно поэтому, чтобы не переедать и не корить себя за это, стоит различать, когда ваш организм на самом деле голоден и нуждается в пище.

Так, физический голод:

нарастает в течение 3 – 5 часов после приема пищи;

сопровождается ощущением пустоты, урчанием в животе;

снижает физические и умственные силы за счет недостатка энергии;

его можно потерпеть;

а также он исчезает после еды.

Тогда как эмоциональный голод:

возникает внезапно и даже после основного приема пищи;

сопровождается желанием немедленно съесть что-то сладкое или жирное;

неконтролируемый;

ненасытный.

Каковы последствия? Лишний вес, повышенный риск развития диабета, проблемы с сосудами и сном, эмоциональные качели.

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Как избавиться от эмоционального голода

Первым делом психолог советует не винить себя за лишний кусок торта перед сном. И когда вы чувствуете эмоциональный голод, спросите себя, действительно ли вы хотите есть.

Также поможет дневник питания. Записывайте, что вы съели в течение дня, и как чувствовали себя после этого. А со временем постепенно ограничивайте количество пищи, которой вы себя "вознаграждаете". Если очень хочется – ешьте кусочек торта, но не весь. Научитесь говорить себе "стоп" без ограничений и жестких запретов.

И главное – не поощряйте себя едой за успехи или терпение. Еда – это не утешительный приз.

Важно! Не пропускайте основные приемы пищи завтрак, обед и ужин. Пробуйте сытную и разнообразную пищу. Не перекусывайте больше двух раз в день. Прислушивайтесь к реакциям своего тела, учитесь различать эмоции и проживать их, даже если они "плохие" и неудобные.