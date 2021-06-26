Также за минувшие сутки госпитализировали в больницы 526 больных с выраженной симптоматикой COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 35 пациентов. В то же время выздоровели – 1 835 человек.
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За сутки протестированы:
- методом ПЦР – 21 715 человек,
- методом ИФА – 8 880 человек,
- экспресс-тестами – 15 340 человек.
Распространение коронавируса в областях: статистика за сутки
- Киев – 205 случаев;
- Винницкая область – 15 случаев;
- Волынская область – 17 случаев;
- Днепропетровская область – 24 случая;
- Донецкая область – 23 случая;
- Житомирская область – 19 случаев;
- Закарпатская область – 2 случая;
- Запорожская область – 32 случая;
- Ивано-Франковская область – 8 случаев;
- Киевская область – 54 случая;
- Кировоградская область – 7 случаев;
- Луганская область – 6 случаев;
- Львовская область – 33 случая;
- Николаевская область – 26 случаев;
- Одесская область – 32 случая;
- Полтавская область – 31 случай;
- Ровненская область – 26 случаев;
- Сумская область – 40 случаев;
- Тернопольская область – 12 случаев;
- Харьковская область – 44 случая;
- Херсонская область – 25 случаев;
- Хмельницкая область – 22 случая;
- Черкасская область – 29 случаев;
- Черновицкая область – 16 случаев;
- Черниговская область – 8 случаев.
*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала