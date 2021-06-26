Также за минувшие сутки госпитализировали в больницы 526 больных с выраженной симптоматикой COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 35 пациентов. В то же время выздоровели – 1 835 человек.

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За сутки протестированы:

  • методом ПЦР – 21 715 человек,
  • методом ИФА – 8 880 человек,
  • экспресс-тестами – 15 340 человек.

Распространение коронавируса в областях: статистика за сутки

  • Киев – 205 случаев;
  • Винницкая область – 15 случаев;
  • Волынская область – 17 случаев;
  • Днепропетровская область – 24 случая;
  • Донецкая область – 23 случая;
  • Житомирская область – 19 случаев;
  • Закарпатская область – 2 случая;
  • Запорожская область – 32 случая;
  • Ивано-Франковская область – 8 случаев;
  • Киевская область – 54 случая;
  • Кировоградская область – 7 случаев;
  • Луганская область – 6 случаев;
  • Львовская область – 33 случая;
  • Николаевская область – 26 случаев;
  • Одесская область – 32 случая;
  • Полтавская область – 31 случай;
  • Ровненская область – 26 случаев;
  • Сумская область – 40 случаев;
  • Тернопольская область – 12 случаев;
  • Харьковская область – 44 случая;
  • Херсонская область – 25 случаев;
  • Хмельницкая область – 22 случая;
  • Черкасская область – 29 случаев;
  • Черновицкая область – 16 случаев;
  • Черниговская область – 8 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала