Распространение COVID-19 в Украине: 756 новых больных, в целом заболели свыше 2,2 миллиона

В Украине по состоянию на 26 июня в течение суток зарегистрировали 756 подтвержденных случаев коронавирусной болезни, среди больных 29 детей и 12 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировали в больницы 526 больных с выраженной симптоматикой COVID-19. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 35 пациентов. В то же время выздоровели – 1 835 человек.

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За сутки протестированы:

методом ПЦР – 21 715 человек,

методом ИФА – 8 880 человек,

экспресс-тестами – 15 340 человек.

Распространение коронавируса в областях: статистика за сутки

Киев – 205 случаев;

Винницкая область – 15 случаев;

Волынская область – 17 случаев;

Днепропетровская область – 24 случая;

Донецкая область – 23 случая;

Житомирская область – 19 случаев;

Закарпатская область – 2 случая;

Запорожская область – 32 случая;

Ивано-Франковская область – 8 случаев;

Киевская область – 54 случая;

Кировоградская область – 7 случаев;

Луганская область – 6 случаев;

Львовская область – 33 случая;

Николаевская область – 26 случаев;

Одесская область – 32 случая;

Полтавская область – 31 случай;

Ровненская область – 26 случаев;

Сумская область – 40 случаев;

Тернопольская область – 12 случаев;

Харьковская область – 44 случая;

Херсонская область – 25 случаев;

Хмельницкая область – 22 случая;

Черкасская область – 29 случаев;

Черновицкая область – 16 случаев;

Черниговская область – 8 случаев.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

из них по состоянию на 26 июня выздоровели 2 161 972 человека;

от осложнений болезни, к сожалению, умерли 52 269 жителей страны.

С начала пандемии COVID-19



Главные правила профилактики коронавируса / Инфографика 24 канала