Об этом рассказал член рабочей группы НАН Украины Игорь Иванов в эфире 24 канала. Из-за штамма Дельта ситуация с заболеваемостью в Украине может значительно ухудшиться.
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Темпы распространения штамма могут вырасти
По словам Иванова, в Великобритании, где уже вакцинировали значительную часть населения, темпы распространения штамма Дельта составляют 60 – 70%. Учитывая это, в Украине они также могут стремительно вырасти.
Можно ожидать, что темпы распространения ускорятся, станут угрожающими,
– заявил Иванов.
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Иванов рассказал о штамме Дельта в Украине: смотрите видео
Штамм Дельта в Украине: последние новости
- По данным НАН Украины, мощную новую волну заражения коронавирусом можно ожидать тогда, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев.
- В Черниговской области обнаружили 10 случаев штамма коронавируса Дельта. В то же время на Прикарпатье зафиксировали 10 пациентов с коронавирусом, инфицированных этим штаммом.
- Стоит заметить, что от Дельта-штамма и его осложнений можно защититься только вакцинацией.
Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала