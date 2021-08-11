Распространение может ускориться и стать угрожающим, – в НАН рассказали о рисках штамма Дельта

Штамм коронавируса Дельта уже обнаружили во многих городах Украины. Однако его распространение может значительно ускориться и даже стать угрожающим.

Об этом рассказал член рабочей группы НАН Украины Игорь Иванов в эфире 24 канала. Из-за штамма Дельта ситуация с заболеваемостью в Украине может значительно ухудшиться.

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Темпы распространения штамма могут вырасти

По словам Иванова, в Великобритании, где уже вакцинировали значительную часть населения, темпы распространения штамма Дельта составляют 60 – 70%. Учитывая это, в Украине они также могут стремительно вырасти.

Можно ожидать, что темпы распространения ускорятся, станут угрожающими,

– заявил Иванов.

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Иванов рассказал о штамме Дельта в Украине: смотрите видео

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По данным НАН Украины, мощную новую волну заражения коронавирусом можно ожидать тогда, когда доля заражения штаммом Дельта достигнет примерно 90% от новых случаев.

В Черниговской области обнаружили 10 случаев штамма коронавируса Дельта. В то же время на Прикарпатье зафиксировали 10 пациентов с коронавирусом, инфицированных этим штаммом.

Стоит заметить, что от Дельта-штамма и его осложнений можно защититься только вакцинацией.



Что известно о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала