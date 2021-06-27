Для того, чтобы этого избежать, нужно придерживаться карантинных ограничений, в частности носить маски и сохранять социальную дистанцию. Об этом рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

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Представительница ВОЗ отметила, что ситуация со штаммом Дельта Плюс тревожная, ведь вирус набирает скорость распространения.

Она пояснила, что придерживаться карантина пока необходимо несмотря на вакцинацию.

Надо сейчас сделать все за короткое время, иначе локдаун,

– сказала она.

При этом Вуйнович подчеркнула, что вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и риски тяжелого течения болезни.

Предыдущие заявления ВОЗ:

По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм коронавируса Дельта быстрее распространяется именно среди невакцинированных людей.

Мелита Вуйнович рассказала, что вакцинироваться против COVID-19 можно даже людям, у которых есть антитела.

Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать носить защитные маски и придерживаться социальной дистанции даже вакцинированным людям.

Штамм коронавируса Дельта вдвое заразнее, чем исходный штамм вируса с китайского Уханя.

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