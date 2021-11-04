Распространенная бактерия оказалась смертельно опасной для младенцев

В ВОЗ призвали срочно разработать вакцины против бактериальной инфекции, которая убивает десятки тысяч младенцев каждый год. Речь идет о бактерии Streptococcus группы B (GBS), она не влияет на взрослых, но может убить эмбрион или младенца.

ООН и Лондонская школа гигиены и тропической медицины представили актуальный отчет о распространении инфекции Streptococcus группы B (GBS). По оценкам ученых, почти у трети взрослого населения в кишечнике есть эта бактерия. Это может быть более серьезной причиной преждевременных родов и инвалидности, чем считалось ранее.

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Разрушительная роль бактерии

Отчет подтвердил предварительные выводы о том, что бактерия вызывает почти 100 тысяч смертей новорожденных и около 50 тысяч мертворождений ежегодно.

Но впервые ученые оценили влияние бактерии на преждевременные роды. В частности, они обнаружили, что стрептококк группы B ежегодно провоцирует более полмиллиона преждевременных родов, что приводит к значительной длительной инвалидности.

В то же время авторы отчета отметили, что в разработке вакцины не удалось достичь значительного прогресса.

ВОЗ вместе с партнерами призвали к срочной разработке вакцины против GBS, которая бы принесла огромную пользу странам во всем мире.

Каким образом бактерия влияет на течение беременности

В среднем 15% беременных женщин во всем мире, то есть почти 20 миллионов переносят бактерию GBS во влагалище. Но даже если в большинстве случаев симптомы отсутствуют, инфицированная беременная женщина может передать бактерию своему плоду через околоплодные воды или во время родов, когда ребенок проходит через вагинальный канал.

Младенцы и эмбрионы особенно уязвимы, потому что их иммунная система ослаблена, чтобы бороться с размножающимися бактериями. Заражение может привести к менингиту и сепсису, что может иметь смертельные последствия.

Кроме того, в случае, если младенец после инфицирования выживает, у него может развиться церебральный паралич или постоянные проблемы со зрением и слухом.

Как этому противодействовать

Сейчас женщинам с GBS назначают антибиотики во время родов, чтобы снизить возможность передачи инфекции их ребенку. Но такой подход создает проблемы в тех местах, где скрининг и прием антибиотиков во время родов менее доступны.

Зато ученые предположили, что вакцина против GBS, которую можно вводить беременным женщинам во время плановых осмотров на беременность, в случае охвата более 70% беременных женщин, сможет предотвращать 50 тысяч смертей младенцев и плода каждый год.