Почему возникает анемия

Анемия или малокровие – это состояние, при котором в крови содержится недостаточное количество красных кровяных телец (эритроцитов), которые переносят кислород. Чаще всего она связана с нехваткой железа, фолиевой кислоты или витамина В12.

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Также анемия может быть результатом ускоренного разрушения эритроцитов или кровопотери. Эта патология довольно часто встречается у пожилых людей (более 10% людей в возрасте старше 65 лет), но нередко возникает и у молодых.

С помощью искусственного интеллекта специалисты проанализировали данные более 2,4 тысячи пациентов с умеренным и тяжелым COVID-19, у которых после прохождения лечения в стационаре были два отрицательных ПЦР-теста на коронавирус.

Анемия вызывает постковидний синдром

Затем авторы исследования выделили две группы пациентов: те, которые были госпитализированы с осложнениями только один раз и те, которым нужна была повторная госпитализация через 90 дней после заражения в связи с долгосрочными симптомами COVID-19. Ученые также проанализировали данные из медицинских карт повторно госпитализированных пациентов за год до инфицирования.

Результаты показали, что лечение в стационаре через три месяца после выписки понадобилось 374 больным.

У всех пациентов в этой группе за год до заражения коронавирусом наблюдались патологические изменения уровня гемоглобина и гематокрита, некоторые страдали от хронической болезни почек.

Во время госпитализации с COVID-19 у 79% больных была диагностирована легкая анемия, еще у 37% – тяжелая.

Грипп и анемия

Чтобы определить, является ли эта взаимосвязь специфической только для коронавирусной инфекции, авторы исследования провели такой же анализ среди пациентов, которые были госпитализированы с гриппом в 2003. Оказалось, что у многих людей, которые попали в больницу с гриппом, а потом вынуждены были снова проходить лечение в стационаре из-за осложнений, за год до заражения диагностировали анемию. Самая сильная связь с первичной и повторной госпитализацией наблюдался у пациентов с умеренным и тяжелым малокровием.