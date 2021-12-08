Распространенная операция на глазах уменьшает риск деменции у пожилых людей

Лечение катаракты на 30% снижает риск развития деменции у пожилых людей. Ученые считают, что дело в восстановлении циклов сна и получении полного объема информации мозгом.

Новое исследование показало, что катаракта, заболевания глаз при диабете и возрастная дегенерация желтого пятна связаны с повышенным риском деменции. Тогда ученые предположили, что все дело в уменьшении количества информации, получаемой от зрения.

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Причины катаракты

Помутнение хрусталика – катаракта – встречается почти у 100 миллионов людей во всем мире, и часто приводит к полной потере зрения. 45% незрячих людей потеряли зрение именно из-за катаракты. Обычно это заболевание развивается в пожилом возрасте, хотя и встречается у детей.

Развиться катаракта может из-за генетической предрасположенности, отравления лекарствами или из-за инфекции, диабета, проблем с почками или щитовидной железой. Также к появлению этой болезни может приводить авитаминоз, ионизирующее излучение (в частности радиация), травмы и плохое состояние окружающей среды. Лечат катаракту удалением поврежденного хрусталика и заменой его на искусственную линзу.

Удаление катаракты уменьшает риск деменции

Новое исследование показывает, что восстановление зрения на 30% снижает риск развития деменции, по сравнению с пациентами, которым не удалили катаракту.

При этом сниженный риск остается, как минимум, в течение 10 лет после операции. Положительный эффект отмечен, в частности, для болезни Альцгеймера, которая считается основной причиной деменции.

Почему операция так влияет

Ученые предполагают, что снижение риска деменции связано с тем, что мозг пациентов снова получает полную информацию от глаз. Однако есть и другая теория: возможно дело в синем свете, который блокируется катарактой. Без него нарушаются циклы сна и может начаться дегенерация нервных тканей.

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