Первые доклинические эксперименты продемонстрировали перспективные результаты в борьбе с медуллобластомой – самой распространенной формой рака головного мозга. Новый способ лечения оказался очень эффективным в сочетании с химиотерапией.

Ученые из Лондонского университета Королевы Марии исследовали использование гексафосфата инозита (IP6) на образцах тканей человека и моделях мышей с медуллобластомой. Соединение IP6 присутствует почти во всех растениях и животных. И оказалось, что оно может быть эффективным против рака мозга.

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Медуллобластому разделяют на 4 разные подгруппы: WNT, SHH, G3 и G4. Последняя из них является самой распространенной и агрессивной, но, к сожалению, она наименее изучена.

Но недавно группе британских ученых удалось определить, как тип опухоли G4 может адаптироваться к окружающей среде и бесконтрольно расти.

Ученым уже было известно, что в клетках медуллобластомы достаточно высокий уровень белка BMI1 и фактически отсутствует белок CHD7. Считается, что такие условия и способствуют развитию рака.

Результаты нового исследования

Новые эксперименты показали, что именно высокий уровень BMI1 позволяет раковым клеткам адаптировать свой метаболизм и агрессивно расти.

Но когда ученые использовали IP6 для обработки образцов клеток, рост опухоли удалось откатить назад.

Эффективность IP6 оказалась еще выше в сочетании с препаратом цисплатином, который используется при химиотерапии. Применение этой схемы на моделях мышей увеличило выживаемость животных.

Ученые убеждены, что эти результаты дают надежду наиболее уязвимым группам пациентов с раком мозга. Теперь группа исследователей проведет клинические испытания, чтобы тщательно проверить возможности комбинации IP6 с химиотерапией.