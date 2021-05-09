На протяжении последних нескольких лет к таким же выводам приходили авторы различных научных исследований. Отныне EFSA постарается как можно скорее запретить его применение в Европейском союзе.

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Куда добавляют Е171

Обычно Е171 применяют в пищевой промышленности, как белый краситель. Его добавляют в сотни видов продуктов – от жевательной резинки и мороженого до кондитерских изделий и майонеза. Отметим, что этот пищевой краситель очень популярен в Украине.

В чем заключается вред пищевого красителя Е171

В 2016 году EFSA оценило безопасность диоксида титана и сделало вывод, что нет имеющихся подтверждений канцерогенности или генотоксичности Е171.

Но в то же время начали появляться исследования, которые указывали на то, что диоксид титана может накапливаться в том случае, если он попадает в организм человека в форме наночастиц диаметром менее 100 нм.

В 2020 году Франция стала первой страной мира, где запретили использование этой пищевой добавки.

Глава Совета по изучению Е171 Магеда Йонес заявил, что несмотря на отсутствие полной ясности в исследовании, нельзя игнорировать опасения относительно генотоксичности диоксида титана.

Принимая во внимание все доступные научные исследования и данные, совет пришел к выводу, что диоксид титана не может больше считаться безопасной пищевой добавкой. Важным элементом в принятии этого решения было то, что мы не можем исключить генотоксичность вследствие употребления частиц диоксида титана. После проглатывания абсорбция частиц диоксида титана низкая, однако, они могут накапливаться в организме,

– сказал он.

Новая классификация красителя не обязательно приведет к немедленному его запрету в ЕС. Но мнение Совета обычно служит основанием для соответствующих решений стороны регулирующих органов Еврокомиссии и стран-участников.

Комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов ЕС Стелла Кириакидес уже писала в Твиттере, что законопроект о полном запрете Е171 вынесут на рассмотрение как можно скорее.