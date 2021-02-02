Распространенный препарат от ВИЧ может уберечь от потери зрения: исследование
Биологи из США идентифицировали группу препаратов, которые могут бороться с макулодистрофией – одной из причин потери зрения в зрелом возрасте.
Источник: EurekAlert
Класс антивирусных препаратов – ингибиторы обратной транскриптазы (NRTI) – широко используют для лечения ВИЧ. Ученые обнаружили, что NRTI могут оказаться полезными для терапии макулодистрофии.
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А также возрастная дегенерация и дегенерация желтого пятна. Это группа заболеваний, при которых сетчатка глаза поражается, а центральное зрение нарушается. Чаще всего проявляется "помутнением" в глазах, а также отсутствием видимости в центре поля зрения.
Ученые из Института биологических исследований Солка проанализировали 4 базы данных различных компаний медицинского страхования.
Они заметили, что люди, которые употребляют NTRI, значительно реже страдают от макулодистрофии – почти на 40%.
Работа ученых меняет представление биологов о ДНК
- Исследование впервые демонстрирует, что оно может создаваться за пределами клеточного ядра в цитоплазме клеток, где расположен генетический материал.
- Формирование определенного типа ДНК в цитоплазме влияет на макулодистрофии, ведь в ходе этого процесса уничтожается важный слой клеток, которые питают светочувствительные клетки сетчатки.
В результате ученые решили найти лекарства, которые блокируют производство этого типа ДНК, чтобы предотвратить потерю зрения. Поэтому, исследователи призывают провести испытания этого препарата и всех его производных.
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