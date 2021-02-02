Биологи из США идентифицировали группу препаратов, которые могут бороться с макулодистрофией – одной из причин потери зрения в зрелом возрасте.

Источник: EurekAlert

Класс антивирусных препаратов – ингибиторы обратной транскриптазы (NRTI) – широко используют для лечения ВИЧ. Ученые обнаружили, что NRTI могут оказаться полезными для терапии макулодистрофии.

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Макулодистрофия – что это? Источник: Википедия

А также возрастная дегенерация и дегенерация желтого пятна. Это группа заболеваний, при которых сетчатка глаза поражается, а центральное зрение нарушается. Чаще всего проявляется "помутнением" в глазах, а также отсутствием видимости в центре поля зрения. А также возрастная дегенерация и дегенерация желтого пятна. Это группа заболеваний, при которых сетчатка глаза поражается, а центральное зрение нарушается. Чаще всего проявляется "помутнением" в глазах, а также отсутствием видимости в центре поля зрения.

Ученые из Института биологических исследований Солка проанализировали 4 базы данных различных компаний медицинского страхования.

Они заметили, что люди, которые употребляют NTRI, значительно реже страдают от макулодистрофии – почти на 40%.

Работа ученых меняет представление биологов о ДНК

Исследование впервые демонстрирует, что оно может создаваться за пределами клеточного ядра в цитоплазме клеток, где расположен генетический материал.

Формирование определенного типа ДНК в цитоплазме влияет на макулодистрофии, ведь в ходе этого процесса уничтожается важный слой клеток, которые питают светочувствительные клетки сетчатки.

В результате ученые решили найти лекарства, которые блокируют производство этого типа ДНК, чтобы предотвратить потерю зрения. Поэтому, исследователи призывают провести испытания этого препарата и всех его производных.