Распространяется очень быстро: штамм коронавируса Омикрон уже в Канаде.
Источник:CBC
В Канаде выявили 2 случая инфицирования новым штаммом коронавируса из ЮАР под названием "Омикрон". Инфекцию зафиксировали в столице страны Оттаве.
Оба инфицированных недавно приехали из Нигерии. Департамент здравоохранения Оттавы занимается отслеживанием контактных людей.
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Ранее страна ввела ограничения на поездки для иностранных граждан, побывавших в южноафриканских государствах за последние две недели. Инфицированных пациентов сразу изолировали.
Распространение штамма "Омикрон" в мире
Ранее "Омикрон" обнаружили в ЮАР, Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, а также в Гонконге и Израиле. Заметим, что речь идет только об официально подтвержденных случаях.
Многие страны уже ограничили авиасообщение со странами Южной Африки.Обратите внимание: 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" как вызывающий беспокойство.
Что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон"
Источник: BBC
- В начале недели штамм B.1.1.529 впервые зафиксировали учёные из Имперского колледжа Лондона. Неизвестный ранее вариант коронавируса обнаружили в образцах пациентов с ПАВ.
- "Омикрон" выделяется среди других тем, что содержит более 50 мутаций. Среди них 32 изменения в спаечном белке SARS-CoV-2.
- Есть опасения, что этот вирус на данный момент радикально отличается от появившегося в Ухане оригинала. То есть теоретически, вакцины, разработанные на основе исходного штамма, могут быть менее эффективными. Но пока это только предположение.
- B.1.1.529 обладает способностями штаммов "Дельта" и "Бета" – уклонение от иммунитета и быстрое распространение. И при этом у него значительно большее количество мутаций.