Распространяется очень быстро: штамм коронавируса Омикрон уже в Канаде.

В Канаде выявили 2 случая инфицирования новым штаммом коронавируса из ЮАР под названием "Омикрон". Инфекцию зафиксировали в столице страны Оттаве.

Оба инфицированных недавно приехали из Нигерии. Департамент здравоохранения Оттавы занимается отслеживанием контактных людей.

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Ранее страна ввела ограничения на поездки для иностранных граждан, побывавших в южноафриканских государствах за последние две недели. Инфицированных пациентов сразу изолировали.

Распространение штамма "Омикрон" в мире

Ранее "Омикрон" обнаружили в ЮАР, Ботсване, Германии, Чехии, Италии, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, а также в Гонконге и Израиле. Заметим, что речь идет только об официально подтвержденных случаях.

Многие страны уже ограничили авиасообщение со странами Южной Африки.

Что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон"

: 26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон" как вызывающий беспокойство.

Источник: BBC