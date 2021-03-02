Украинец Валентин Туков создал онлайн-калькулятор, который поможет рассчитать ориентировочную дату, когда вы сможете получить вакцину против коронавируса.

В Украине 7-ый день вакцинации против COVID-19

24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. По состоянию на 1 марта прививки получили более 5 тысяч человек. Вчера, 1 марта, в Минздраве начали онлайн запись на вакцинацию людей, которые не входят в приоритетные группы. Проверить, когда очередь дойдет до вас, можно здесь.

К теме Только за день в очередь на вакцинацию записались уже 45 тысяч человек

Детали разработки калькулятора

Разработали онлайн-калькулятор Валентин Туков совместно с Мачеком Ковальским, аспирантом-математиком из Польской академии наук.

аспирантом-математиком из Польской академии наук. По словам Валентина, на создание калькулятора они потратили примерно одну неделю. Он занимался информационным наполнением и основой для всех подсчетов, а задачей Мачека было оформить все это так, чтобы инструмент работал хорошо с технической точки зрения.

Принцип расчетов калькулятора построен на рекомендациях, опубликованных украинским правительством. Калькулятор учитывает возраст, род занятий, хронические заболевания и другие факторы, после чего подсчитывает, сколько людей находится в очереди впереди вас.

Калькулятор учитывает возраст, род занятий, хронические заболевания и другие факторы, после чего подсчитывает, сколько людей находится в очереди впереди вас. Кроме того, калькулятор можно настроить под себя, в частности изменить количество вакцинаций в день/неделю/месяц, если их количество в Украине изменится или возрастет или уменьшится количество желающих сделать прививку – по умолчанию учтено 43% населения.



Пример расчета даты вакцинации / Скриншот с сайта omnicalculator.com

Молодым людям не стоит рассчитывать на вакцинацию в ближайшее время

Помимо закупки вакцин Минздраву, вероятно, стоит заняться увеличением мощностей больниц и поликлиник.

Ведь иначе 26-летние жители нашей страны станут 30-летними, прежде чем они смогут получить вакцину. Тем, кому повезет еще меньше, придется ждать около 7 лет,

– говорится в статье.

Справка! Украина также рассчитывает получить партий и других вакцин, в частности от Pfizer/BioNTech, AstraZeneсa, Sinovac и Novavах.

Калькулятор будет учитывать и это, то есть со временем время ожидания может стать меньше, вы это тоже сможете посмотреть и посчитать, когда до вас дойдет именно та вакцина, которую вы хотите.