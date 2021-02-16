Рассчитываю, что на этой неделе сделаем первую прививку, – Степанов о задержке вакцинации
Медицинская инфраструктура уже готова к началу вакцинации. Однако Украина ждет поставки вакцин. Как только препараты доставят, начнут делать прививки.
Источник:24 канал
Уже готовы списки людей, которых будут прививать на первом этапе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Почему возникли задержки с поставкой вакцин
Ожидали, что вакцина прибудет до 15 февраля. По словам Степанова, такая дата возникла, основываясь на договорах между Украиной и производителями вакцин, где были определены количество и сроки поставки.
Возникли определенные технические проблемы логистического характера. Я думаю, они будут решены через несколько дней… Рассчитываю, что на этой неделе сделаем первую прививку против коронавируса,
– отметил министр.
Кроме того, Степанов напомнил, что к середине февраля должны были поступить 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. С доставкой этих препаратов, как сказал Степанов, возникли определенные бюрократические трудности, которые не зависят от Украины.
"Я хочу подчеркнуть, в очереди стоят все страны мира", – подытожил глава Минздрава.
Этапы вакцинации / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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