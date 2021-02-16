Медицинская инфраструктура уже готова к началу вакцинации. Однако Украина ждет поставки вакцин. Как только препараты доставят, начнут делать прививки.

Уже готовы списки людей, которых будут прививать на первом этапе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Почему возникли задержки с поставкой вакцин

Ожидали, что вакцина прибудет до 15 февраля. По словам Степанова, такая дата возникла, основываясь на договорах между Украиной и производителями вакцин, где были определены количество и сроки поставки.

Возникли определенные технические проблемы логистического характера. Я думаю, они будут решены через несколько дней… Рассчитываю, что на этой неделе сделаем первую прививку против коронавируса,

– отметил министр.

Кроме того, Степанов напомнил, что к середине февраля должны были поступить 117 тысяч доз Pfizer от COVAX. С доставкой этих препаратов, как сказал Степанов, возникли определенные бюрократические трудности, которые не зависят от Украины.

"Я хочу подчеркнуть, в очереди стоят все страны мира", – подытожил глава Минздрава.

Обратите внимание! До конца 2021 года Украина планирует получить почти 2 миллиона доз вакцины Sinovac, 2 миллиона доз AstraZeneca и 10 миллионов доз Novavax. Также Правительство определило 5 этапов вакцинации.