Международная группа ученых предположила, что способность к репликации имеет не только ДНК, но и все регуляторные молекулы, которые ее читают, а программа и процесс определения времени репликации может иметь определенную цель.

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Время репликации – ключ разгадки

Время репликации обеспечивает идеальные условия для выбора: поддерживать все регуляторные факторы (Эпигоном) и хранить ту же функциональную интерпретацию и информацию в ДНК или изменить ее, чтобы вызвать новые функции.

Ученые решили удалить белок RIF1, который необходим для репликации ДНК, и обнаружили серьезные изменения в работе программы, в результате чего все сегменты хромосом репликовались в разное время в разных клетках.

Что показал эксперимент по удалению белка RIF1:

В момент начала репликации ассоциированные с ДНК регуляторные молекулы включались и начинали работать неправильно.

С каждым новым этапом репликации их функция ухудшалась и в результате трехмерного укладывания хромосомы также изменились.

Вероятно, нарушение работы эпигенезом из-за сбоев программы времени репликации позволяет клетке более не выполнять свои обычные функции, а получать новые. Такие изменения могут оказать значительное негативное влияние на здоровье человека,

– считают авторы исследования.

Перспектива открытия

Программа времени репликации позволяет ученым изучать подробнее молекулярные пути и биомаркеры, которые приводят к болезням.

В результате открытий в этой области должны появиться новые способы более ранней и точной диагностики и новые лекарства для лечения.

В частности, ученые предполагают, что Эпигоном может играть ключевую роль для преобразования клеток в другие типы.

Если ученые смогут подтвердить гипотезу, это окажет огромное влияние на применение стволовых клеток в регенеративной медицине.