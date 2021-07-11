Украина ведет переговоры по этой вакцине. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире одного из украинских телеканалов.
Кстати В Украине зарегистрировали COVID-вакцину от Johnson & Johnson: нужна всего одна доза
Эту вакцину хотят многие страны
Кузин отметил, что Johnson & Johnson – это единственная вакцина с однократным введением.
В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать,
– сказал чиновник.
Кроме того, сам производитель делает небольшое количество препарата, поэтому сейчас только ведут переговоры.
В Украине уже использовали эту вакцину
Кузин напомнил, что в Украине уже 390 человек получили вакцину Johnson & Johnson. В частности, сотрудники одной из частных компаний. Их вакцинацию профинансировали США.
Что известно о вакцине Johnson & Johnson
- Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения
- Ее использование разрешили США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и многие другие страны.
- Кроме одной дозы, преимущество этой вакцины заключается в возможности хранить ее в обычном холодильнике.
- К слову, недавно компания Johnson & Johnson заявила об эффективности своей вакцины от Дельта штамма коронавируса.