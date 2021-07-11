Рассказали, когда вакцина Johnson & Johnson появится в Украине

11 июля 2021 , 09:54
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Источник:

24 канал

В Украине уже зарегистрировали вакцину против коронавируса от Johnson & Johnson. Однако появится здесь она еще не скоро.

Украина ведет переговоры по этой вакцине. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире одного из украинских телеканалов.

Кстати В Украине зарегистрировали COVID-вакцину от Johnson & Johnson: нужна всего одна доза

Эту вакцину хотят многие страны

Кузин отметил, что Johnson & Johnson – это единственная вакцина с однократным введением.

В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать,
– сказал чиновник.

Кроме того, сам производитель делает небольшое количество препарата, поэтому сейчас только ведут переговоры.

В Украине уже использовали эту вакцину

Кузин напомнил, что в Украине уже 390 человек получили вакцину Johnson & Johnson. В частности, сотрудники одной из частных компаний. Их вакцинацию профинансировали США.

Что известно о вакцине Johnson & Johnson

  • Вакцина разрешена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения
  • Ее использование разрешили США, Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, Канада и многие другие страны.
  • Кроме одной дозы, преимущество этой вакцины заключается в возможности хранить ее в обычном холодильнике.
  • К слову, недавно компания Johnson & Johnson заявила об эффективности своей вакцины от Дельта штамма коронавируса.
Автор: Ольга Музика