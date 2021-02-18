Примерно 9% людей в мире имеют пищевые расстройства. Почти 74% случаев недуга зависит от генетики. В общей сложности 70 миллионов человек на планете страдают расстройствами пищевого поведения. Людям либо слишком мало еды, либо слишком много. Они постоянно контролируют вес или же их мучает совесть за набранные килограммы.

Источник: 120/80 на 24 канале

Расстройства пищевого поведения – очень серьезная проблема. Как с ней бороться, и как отношения с близкими могут привести к анорексии – далее в программе.

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Что такое расстройство пищевого поведения

По данным Американской психиатрической ассоциации, расстройства пищевого поведения – это болезни, при которых люди испытывают серьезные нарушения в пищевом поведении и связанные с этим мысли и эмоции. Люди с расстройствами пищевого поведения, как правило, "заняты" едой и весом своего тела.

Простыми словами – это:

навязчивые мысли о еде;

отказ от лишних калорий или же постоянное заедание стресса;

психогенная рвота после каждого приема пищи или же неумение контролировать потребленное.

И даже дикое желание "закинуться" несъедобными предметами:

мелом;

глиной;

песком.

Или же попробовать на вкус сырое мясо, либо не испеченное тесто – все это относится к расстройствам пищевого поведения.

Спартак Суббота, психотерапевт и советник министра Минздрава Украины Конечно, раньше таких расстройств питания не было, потому что не такое внимание уделялось внешнему виду. Люди не так заморачивались, как они выглядят: худые, не худые. Сейчас появилась такая культура – культ тела, поэтому больше обращают на это внимание.

По словам диетолога Карины Дейнеко, именно в последние годы люди начали сталкиваться с расстройствами пищевого поведения. "Это эра депрессии, различных психогенных расстройств, и если раньше мы работали с психологом, то теперь уже даже с психотерапевтами, с различными препаратами типа антидепрессантов или транквилизаторов, которые помогают работать", – отметила Дейнеко.

Причины расстройств

Конечно, эти расстройства, как и все другие заболевания, имеют свои причины.

► Семья

Прежде всего все зависит от семьи. Если ребенок растет в среде, где есть уважение к телу каждого – вряд ли у него возникнут пищевые расстройства.

► Другие причины

Однако к РПП могут привести также:

буллинг;

стереотипы, навязанные обществом;

личная беда, которая вызывает тревогу.

Анна Хиндел, психотерапевт Это может восприниматься как тревожное состояние души, депрессивное настроение или сочетание тревоги и депрессии. Обращение к контролю и ограничению употребления пищи или страсть к запою и очищению всегда являются симптомом или следствием основного чувства, с которым живет человек. Обычно это какое-то нерешенное чувство, связанное с низкой самооценкой или подавленной травмой. Люди обращаются к попытке контролировать употребление пищи или съедать свои эмоции, а не решать основную проблему.

Самые лавные проявления расстройств пищевого поведения

Как правило, выделяют 3 самых частых проявления расстройств пищевого поведения:

анорексия;

булимия;

психогенное переедание.

Карина Дейнеко, диетолог Сейчас также внесен в международную классификацию такой диагноз, как орторексия. Если о переедании и анорексии все слышали, то орторексия – это термин, который говорит о навязчивом состоянии, когда человек хочет питаться исключительно здоровой пищей.

Существует, например, и пикацизм – желание съесть несъедобное, или же психогенная потеря аппетита, но об этом чуть позже.

Что такое анорексия

Это одно из пищевых расстройств, получившее немалое распространение в XXI веке. Зародилась анорексия, разумеется, раньше. Средневековые женщины голодали ради духовной чистоты. Отказ от нужного количества калорий до добра не приводил. Так, собственно, случилось и с итальянкой Екатериной Сиенской в XIV веке, которую впоследствии канонизировали. Она же страдала от чрезвычайной формы поста.

Обратите внимание От анорексии умерла 19-летняя девушка: перед смертью ее вес был 29 килограммов

Дело, разумеется, не только в религии. Будучи юной, она видела, как ее старшая сестра отказывается от еды в знак протеста против неправильного поведения мужа. Когда Екатерине исполнилось 15, ее сестра умерла при родах. Родители же хотели, чтобы младшая дочь вышла замуж за вдовца своей сестры. Ее ответ заключался в посте в знак протеста – под венец она не пошла. В XXI веке все существенно изменилось.

Анорексия возникает в связи с высокими стандартами в отношении себя на фоне неудовлетворенности собственным телом. Как правило, чаще всего она возникает у подростков, в раннем подростковом возрасте. Позже она возникает значительно реже. Если до 25 лет не было анорексии, следовательно, потом есть значительно меньше шансов, что она возникнет,

– сказал Спартак Суббота.

Чаще всего с анорексией сталкиваются девушки – в 97% случаев. Однако большую роль все же играют отношения с родителями.

Самое главное, вовремя распознать симптомы анорексии.

Физические признаки анорексии:

экстремальная потеря веса;

утомление;

бессонница;

посиневшие пальцы;

выпадающие волосы;

сухая или желтоватая кожа;

тотальная непереносимость холода.



Физические признаки анорексии / 24 канал

Эмоциональные признаки анорексии:

постоянные мысли о еде;

отказ от еды;

ложь о количестве употребленного;

отсутствие желания есть на публике;

частое заглядывание в зеркало;

малое количество эмоций.



Эмоциональные признаки анорексии / 24 канал

Ребенок, сталкивающийся с критикой со стороны окружения, или была какая-то критическая ситуация, связанная с его внешностью – у него формируется впечатление, что он будет лучше, если будет стремиться к идеалу. Выбирает нереалистичные стандарты, которых достичь невозможно,

– подчеркнул Спартак Суббота.

Эти пациенты настолько сосредоточены на своих дефектах лица или тела, что игнорируют другие более важные аспекты жизни: работа, семья и даже свое здоровье и благополучие. Беспокойство, связанное с "мнимыми" или "незначительными" дефектами, настолько глубоко укоренено и хлопотно для этих пациентов, что они проводят почти все свое время, переживая за это или делая неудовлетворительные попытки скрыть изъяны с помощью макияжа или волос.

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Постоянная вера в то, что они "уродливые", "некрасивые" или даже "отталкивающие" преодолевает весь их процесс мышления, и ни одно успокоение или отрицание дефекта не может убедить их.

Какие нации чаще всего страдают расстройствами пищевого поведения – смотрите в программе.