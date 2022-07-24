Как понять, что у вашего близкого человека расстройство пищевого поведения

Сотни миллионов людей в мире живут с расстройствами пищевого поведения. Пандемия коронавируса только усугубила эту ситуацию.

В период с марта 2020 по октябрь 2021 года Национальная ассоциация расстройств пищевого поведения США (NEDA) зафиксировала увеличение на 58% количества звонков, текстовых сообщений и электронных писем с просьбой о помощи.

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Обострение проблем пищевого поведения

После опиоидной зависимости расстройства пищевого поведения занимают второе место среди всех психических заболеваний по риску смерти – унося около 10 200 жизней в год в Соединенных Штатах.

По данным Национального института психического здоровья США, большинство людей с расстройством пищевого поведения никогда не лечатся. В этом есть большая опасность, потому что чем дольше продолжается расстройство пищевого поведения, тем труднее от него избавиться. И у этих людей более высокий уровень рецидивов и ухудшение побочных эффектов физического и психического здоровья.

Как понять, что у близкого человека расстройства пищевого поведения

Вес. Люди с расстройствами пищевого поведения могут много говорить о своей форме, весе и диетах. Также они могут постоянно выражать желание смены внешнего вида.

Физические упражнения. Люди с проблемами пищевого поведения могут соблюдать режим физических упражнений, не увеличивая потребление калорий, и стать тревожными, расстроенными или эмоциональными, если не могут позаниматься.

Приготовление еды. Человек может быть чрезвычайно заинтересован в кулинарии, но не есть то, что готовит.

Контроль за едой. Люди с расстройствами могут нерационально огорчаться, когда не могут контролировать ситуацию, связанную с едой. К примеру, когда появляется внезапное изменение планов на обед или невозможность заказать еду, которую они хотели.

Удивительное поведение. Они могут проявлять странное поведение, например часто посещать туалет во время еды или избегать общих приемов пищи с другими людьми. Также могут проводить странные ритуалы, например, нарезать пищу на крошечные кусочки или есть продукты в определенном порядке.

Настроение. Они могут выглядеть более подавленными, тревожными или раздражительными, чем обычно.

Энергия. Когда человек мало ест, то, как правило, у него мало энергии. Они могут казаться безразличными к вещам, которые раньше любили, или выглядеть подавленными все время. Возможны также противоположные реакции: берут на себя все виды обязанностей и деятельности, чрезмерно привлекаясь и все время выкладываясь на 100%.

Если у вас есть близкий человек, который борется с расстройством пищевого поведения, лучшее, что вы можете сделать, чтобы помочь, это поговорить о проблеме. Деликатно выразите свою обеспокоенность и напомните, что вы рядом. Главное, дайте понять, что вы их любите.