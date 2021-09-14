Так, ученые проанализировали данные почти о 593 тысячах человек. Все они рассказывали о своем питании в различных исследованиях еще до начала COVID-19.

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С марта по декабрь 2020 года среди участников обнаружили 32 тысячи больных COVID-19. Для того, чтобы связать влияние диеты с рисками COVID-19, ученые разработали шкалу растительного питания. Шкала учитывала качество рациона, в котором особое внимание уделялось потреблению фруктов и овощей.

Выводы исследования

Риски развития тяжелой формы COVID-19 у людей, которые придерживались растительной диеты и потребляли больше всего фруктов и овощей оказались на 41% ниже, чем у любителей мяса и жирной пищи.

Зато общие риски инфицирования у таких людей снизились на 9%.

Наши исследования показывают, что помимо вакцинации и ношения масок – особо важных мер профилактики COVID-19, снизить риски также можно, уделяя внимание своему рациону,

– заявил соавтор работы Эндрю Чан.

Авторы подчеркнули, несбалансированная диета с низким растительным компонентом была связана с повышенными рисками инфекции и осложнений.

Ученые надеются, что полученные выводы станут фундаментом для того, чтобы правительства двигались в сторону обеспечения населения более качественными продуктами, а для людей – толчком к пересмотру продуктовых корзин.