Медики широко применяются аспирин и низкомолекулярный гепарин для предотвращения ишемического инсульта у пожилых пациентов.

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Новое исследование эффективности антикоагулянтов при COVID-19

Чтобы оценить эффективность таких мероприятий, медики провели исследование с участием 240 пациентов пожилого возраста, которые были госпитализированы с тяжелой формой COVID-19. Их разделили на пять групп, в четырех из них пациенты получали различные виды комбинации разбавителей крови, в том числе с использованием профилактических и лечебных доз гепарина, вафарина и аспирина. Одна группа была контрольной.

Во время лечения ишемический инсульт развился у 11 пациентов (4,6%), 9 из них были женщины, средний возраст пациентов составил 80 лет. У всех больных были сопутствующие заболевания, которые увеличивали риск сердечно-сосудистых событий: гипертония, диабет, кардиомиопатия и стеноз сонной артерии.

Разбавители крови не уменьшают риск инсульта

По оценкам врачей, ни одна из комбинаций препаратов не показала существенного эффекта. Более того, эти результаты согласуются с выводами других подобных исследований, где также применялись различные способы профилактики инсульта и тромбоза.

По мнению неврологов, ученым необходимо сосредоточиться на посмертных исследованиях шейно-мозговой сосудистой сети умерших пациентов, чтобы определить механизм развития инсульта при COVID-19.

Недавно новое исследование подтвердило, что при легком течении COVID-19 пациенты с легкими и умеренными симптомами абсолютно не нуждаются в препаратах для снижения риска тромбообразования.