Новое исследование провели ученые группа ученых из разных стран, которые объединили усилия для того, чтобы получить максимально полные данные об эффективности применения антикоагулянтов для лечения госпитализированных пациентов. В частности, они сосредоточились на использовании профилактической и терапевтической доз гепарина у больных с умеренным и тяжелым течением COVID-19.

Также по теме: Патологические антитела: нашли причину развития тромбов от вакцины AstraZeneca

Как происходило исследования

Начиная с апреля 2020 года 2,2 тысячи пациентов разделили на две группы, они получали или профилактическую, или полную дозу гепарина в течение двух недель. Промежуточные результаты исследования показали, что терапевтическая доза антикоагулянтов не только не снижает риска потребности в искусственной вентиляции легких, но даже может навредить тяжелобольным пациентам из-за возможной кровотечение. Поэтому исследования приостановили.

Однако через месяц обновленные результаты показали, что полные дозы гепарина могут быть полезны для пациентов с умеренным течением COVID-19, поэтому ученые решили восстановить исследования. Окончательный анализ данных включал более тысячи пациентов с тяжелыми осложнениями коронавирусной инфекции и более 2,2 тысячи из умеренными.

По-прежнему половина пациентов получала антикоагулянтную терапию в профилактических дозах, половина – в лечебных. Наблюдение за участниками велись три недели, в течение которых исследователи изучали эффективность различных доз гепарина в снижении потребности в ИВЛ.

Разбавители крови уменьшают риск осложнений

Полная доза гепарина снизила риск ИВЛ у пациентов с умеренным течением COVID-19 на 98,6% по сравнению с больными той же группы, получавших профилактические дозы антикоагулянта.

Кровотечение как побочный эффект диагностировали у небольшого количества участников.

Вместе с тем, у тяжелых больных антикоагулянты снизили вероятность тромбоза, но не отразились на потребности в ИВЛ и не уменьшали срок госпитализации.

Ранее ученые доказали, что антикоагулянты неэффективны для профилактики коронавирусной инфекции, поэтому без назначения врачи их не нужно применять.