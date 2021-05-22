Так, пополнили ряды долларовых миллиардеров пять человек, связанных с американской компанией Moderna, трое – с китайской компанией по производству вакцин CanSino Biologics, один – представитель BioNTech.

Читайте также В Индии просят удалить упоминания об индийском штамме COVID-19 из соцсетей из-за вреда имиджу

Совокупно их состояние оценили в 19,3 миллиарда долларов. Издание пишет, что этого достаточно, чтобы полностью вакцинировать всех людей в странах с низким уровнем дохода 1,3 раза.

Список новых богачей, которые заработали миллиарды на COVID-вакцинах:

Гендиректор Moderna Стефан Бансель (4,3 миллиарда долларов), Гендиректор и основатель BioNTech Угур Шахин (4 миллиарда долларов), Иммунолог, инвестор и основатель Moderna Тимоти Спрингер (2,2 миллиарда долларов). Глава компании Moderna Нубар Афеян (1,9 миллиарда долларов), Глава компании ROVIm, которая производит и упаковывает вакцины Moderna, Хуан Лопес-Бельмонте (1,8 миллиарда долларов). Ученый и основатель Moderna Роберт Лангер (1,6 миллиарда долларов).

Дальше в рейтинге – трое соучредителей китайской компании CanSino Biologics – главный научный руководитель Чжу Тао (1,3 миллиарда долларов), а также двое старших вице-президентов Эту Дунса (1,2 миллиарда долларов) и Мао Хуиньхоа (1 миллиард долларов).

Также восемь нынешних миллиардеров благодаря инвестициям в производство вакцин против коронавируса увеличили свое состояние на 32,2 миллиарда долларов.