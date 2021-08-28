Разгадка "жуткого" вопроса: впервые выяснили, как на самом деле работает человеческий страх

Ученые из Китайской академии наук решили изучить состояние человека, о котором мы на самом деле мало что знаем, хотя чувствуем довольно часто. Речь идет о страхе – с ним наш мозг знаком испокон веков.

Однако до сих пор ученые не совсем понимали, как он возникает. Одним из главных открытий оказалось подтверждение того, что страх зарождается в миндалевидном теле и префронтальной коре мозга — причем со значительным уклоном в миндалины.

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Фактически, мы живем благодаря страху наших предков. Это называется врожденным страхом, именно поэтому люди могут бояться высоты, темноты, змей и многое другое, при этом практически не сталкиваясь с этим в своей жизни.

Как возникает страх

Считается, что основой этого состояния является миндалевидное тело. Страх регулируется и другими структурами мозга – гипоталамусом, гиппокампом, центральным серым веществом среднего мозга и так далее.

Но нейробиолог из Нью-Йоркского университета Джозеф Леду наоборот подтвердил, что миндалевидное тело не участвует в генерации состояния страха. Его исследования показывают, что чувство страха возникает в префронтальной коре и связанных с ней зонах мозга.

Миндалевидное тело обрабатывает угрозы и возможную реакцию на них – это древний подсознательный поведенческий и физиологический механизм.

Приобретенный страх

Ученый отметил, что страх – гораздо более комплексное состояние, которое связано с субъективным опытом человека, его интерпретацией ситуации, работой его памяти и многими другими процессами.

Вместе с тем китайские исследователи, возможно, приблизились к разгадке "страшного" вопроса. Они изучали не врожденный страх, а приобретенный.

Считается, что реакция возникает в тех частях мозга, которые невероятно трудно сканировать с помощью неинвазивных измерительных устройств. Поэтому пока практически невозможно измерить мозговые волны и понять, как именно зарождается страх внутри нас.

Как проводили эксперименты и заставляли пугаться

Однако ученые получили согласие 13 человек, страдающих эпилепсией.

Благодаря датчикам в голове измеряли активность различных частей мозга.

Участники эксперимента смотрели на экран, на котором появлялись разноцветные квадраты.

Когда там появлялась фигура определенного цвета, они получали небольшой удар током. Так пациенты начинали "бояться" определенных квадратов.

Главное открытие

Эксперименты показали, что в зарождении страха определяющую роль играют тета-ритмы в цепи миндалины – префронтальная кора мозга. У тех пациентов, которые не "научились" бояться ударов тока, не было подобных колебаний.

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Ученые отметили, что им впервые удалось выяснить, какой тип мозговых колебаний активен для состояния страха. Это исследование может оказаться настоящим сокровищем, а в будущем, возможно, помочь даже диагностировать и лечить различные стрессы и расстройства намного эффективнее.