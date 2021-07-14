Воздействие искусственного света

Искусственный свет изменил жизнь людей, дав им возможность заниматься разными делами вечером и ночью. В последние годы степень его влияния на нас увеличилась из-за экранов электронных устройств.

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Кроме очевидной пользы, у искусственного есть и опасные стороны. Среди его известных негативных действий на здоровье – влияние на сон, терморегуляцию и выработку некоторых гормонов, например, мелатонина и кортизола.

Негативное воздействие светодиодов

Светодиодные лампы (LED) стали одним из основных источников искусственного света в связи с их экономичностью, долговечностью и удобством. Однако спектр их света богатый синий цвет с длиной волны около 460 нанометров.

Ранее исследования показывали, что такой свет может способствовать снижению выработки мелатонина (гормона сна) и увеличивать время, которое требуется для засыпания. Поэтому в качестве альтернативы предлагают использовать органические светодиоды (OLED).

Новое исследование

В исследовании приняли участие 10 мужчин. Четыре часа перед сном они провели при одном из трех типов света: LED, OLED (с интенсивностью 1000 люкс) или тусклым светом (10 люкс). Ученые оценивали их энергетические затраты, центральную температуру тела, скорость окисления жиров (показатель, связанный с риском ожирения) и уровень 6-сульфатоксимелатонина (маркера уровня мелатонина) во время сна.

Светодиодный свет влияет на риск ожирения

В этом исследовании ученые не обнаружили у участников, на которых действовали различные типы света, разницы в структуре сна.

Однако затраты энергии и температура тела были значительно ниже у людей, которые провели четыре часа при свете OLED.

Кроме того, у них было более интенсивное окисление жиров и более высокий уровень 6-сульфатоксимелатонина во время сна по сравнению с участниками их LED-группы.

Ученые пришли к выводу, что влияние мелатонина на энергетический обмен связано с типом света, который влиял на человека перед сном. После OLED-излучения жиры в организме распадаются быстрее: по всей видимости, этому способствует более высокий уровень этого гормона.