Размер зрачков указывает на уровень интеллекта человека

Чем шире у человека зрачки, тем выше у него интеллект и когнитивные способности. К такому выводу пришли ученые из Технологического института Джорджии.

Ученые объяснили, что диаметр зрачка является показателем активности области мозга под названием голубое пятно. Там высвобождается норадреналин, который регулирует процессы восприятия, внимания, обучения и памяти.

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Как проводилось исследование:

В исследование приняли участие 500 добровольцев и возрасте от 18 до 35 лет.

Чтобы измерить размер зрачков в состоянии покоя, сначала исследователи зафиксировали, как зрачки отражают свет.

После этого волонтерам дали пройти когнитивные тесты для определения уровня подвижного интеллекта. Это способность анализировать, логически мыслить и решать задачи за пределами предыдущего опыта.

Кроме этого, ученых интересовало умение добровольцев концентрироваться на задаче, не отвлекаясь на помехи. Поэтому участникам предложили запомнить буквы, которые на несколько секунд появлялись на экране, пока в противоположном углу мерцала большая звездочка.

Выводы ученых

Люди с самыми широкими зрачками имели самые высокие баллы теста. Впрочем, к удивлению исследователей, они обнаружили и отрицательную связь между размером зрачка и возрастом – чем старше были добровольцы, тем более суженными были их зрачки.

Но когда ученые посортировали данные по возрасту, связь между диаметром зрачка и уровнем подвижного интеллекта сохранилась.

Ученые предполагают, что у людей с постоянно расширенными зрачками, даже в состоянии покоя, активность голубого пятна регулируется лучше. Вероятно, это и повышает когнитивные способности и функции мозга.