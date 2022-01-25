Разница в генах: у женщин и мужчин мозг может работать по-разному

25 января 2022 , 18:32
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Источник:

Science Daily

Исследователи из Стэнфордского университета обнаружили в мозге мышей более тысячи генов, которые указывают на различия мозга у самцов и самок.

Оказалось, что одни гены активнее у самцов, а другие – у самок. Так, исследования на грызунах нельзя интерпретировать на людей. Но не исключено, что у людей разного пола мозг тоже может работать по-разному.

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Как проводили исследования

Ученые изучили структуры, ответственные за поведение "оценка, знакомство, спаривание, ненависть". К нему, например, относят способность самцов мышей быстро распознавать пол другой особи на своей территории или готовность самок защищать детенышей. Такое поведение помогает грызунам размножаться, а их потомству выживать.

Найденные гены помогли идентифицировать конкретные клетки мозга, которые отвечают за специфическое для пола поведение.

Мыши – не люди, но ученые выдвинули определенные предположения

Мыши не люди. Но разумно предположить, что аналогичные типы клеток мозга играют роль и в формировании типичного социального поведения мужчин и женщин,
– заявил ведущий автор исследования Нирао Шах.

Нашли и гены, которые провоцируют определенные заболевания:

  • Кроме этого, ученые обнаружили гены – факторы риска развития заболеваний мозга.
  • Из 207 генов, связанных с расстройствами аутистического спектра, 29 были активнее у самцов, а 10 – у самок. Вероятно, это может объяснить, почему у мужчин аутизм встречается в 4 раза чаще.
  • Также ученые определили, что у самок активнее работают гены, связанные с болезнью Альцгеймера и рассеянным склерозом. И именно от этих проблем чаще всего страдают женщины.
Автор: Анастасія Кушпіт