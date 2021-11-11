Разница колоссальная: насколько возросла потребность в кислороде в Украине из-за штамма Дельта

Новая волна коронавирусной болезни в Украине характеризуется значительным ростом потребления кислорода среди госпитализированных пациентов. Причина тому штамм Дельта.

Пациенты с Дельтой нуждаются в большем количестве кислорода

В Минздраве рассказали, что сейчас один больной COVID-19 потребляет в 5 – 6 раз больше кислорода, чем это было весной.

К теме Жители Чернигова требуют ограничить работу завода, который производит кислород для СOVID-больных

Если 11 октября суточное количество потребленного жидкого кислорода составляло 279 тонн, то уже 7 ноября – 378 тонн в сутки. Разница – почти 100 тонн!

Насколько возросло потребление кислорода

К примеру, общее производство профильными предприятиями кислорода составляет около 400 тонн в сутки.

За это время суточное потребление баллонов с газообразным кислородом выросло почти вдвое!

Так, 19 октября по всей Украине было потреблено 6 841 баллон, а уже 7 ноября – 11 594 баллона.

При этом средней больнице, которая принимает больных COVID-19, одного баллона газообразного кислорода хватает на 15 – 30 минут работы.

В Минздраве объяснили, что в настоящее время удалось закрыть потребность в кислороде. На данный момент каждое медицинское учреждение снабжено кислородом.



Потребление кислорода больными коронавирусом / Инфографика Минздрава