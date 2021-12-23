Разобрали на молекулы: что показал детальный анализ штамма Омикрон

Исследователи UBC первыми в мире провели структурный анализ шипового белка Омикрона на молекулярном уровне. Этот белок очень важен, поскольку отвечает за связывание вируса с антителами.

Полученные данные проливают новый свет на то, почему Омикрон так быстро распространяется. И могут помочь ускорить разработку более эффективных методов лечения. Правда, исследование сейчас проходит экспертную оценку и доступно только посредством препринта.

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Что изучали в этом исследовании

Вариант Омикрон особенный тем, что имеет 37 мутаций в шиповом белке. Это в 3 – 5 раз больше мутаций, чем у любого другого известного нам варианта SARS-CoV-2.

Шиповый белок – что это? Или S-белок – одна из составляющих вируса SARS-CoV-2, отвечающая за то, как вирус прикрепляется к человеческим клеткам и заражает их. Также к нему прикрепляются антитела, чтобы нейтрализовать вирус. Так что даже небольшие мутации в шиповом белке могут иметь большое значение для того, как вирус передается, лечится и подвергается профилактике.

Поэтому ученые решили изучить эту часть Омикрона на молекулярном уровне.

Что показал анализ

Несколько мутаций (R493, S496 и R498) создают новые солевые мостики и водородные связи между шиповым белком и рецептором человека, известным как ACE2. Это увеличивает сродство связывания – насколько сильно вирус прикрепляется к клеткам человека.

В целом результаты показывают, что Омикрон лучше связывается с клетками человека, чем начальный вирус SARS-CoV-2 из Уханя и даже вариант Дельта.

При этом эксперименты подтверждают то, что S-белок Омикрона гораздо лучше, чем другие варианты, помогает избежать моноклональных антител, обычно используемых для лечения. А также лучше избегает иммунитета, образованного в результате вакцинации или инфицирования вирусом.

Вакцинация дает более стойкий иммунитет

Следует заметить, что Омикрон был менее устойчив к иммунитету вследствие вакцинации по сравнению с естественным иммунитетом у невакцинированных пациентов с COVID-19. Это говорит о том, что вакцинация остается нашей лучшей защитой.

Обе характеристики Омикрона, которые были выделены учеными, способствуют повышенной передаче вируса. Лучшее связывание с клетками человека и ускользание от антител – это основные механизмы, которые способствуют быстрому распространению этого варианта и делают его доминирующим.

Хорошая новость состоит в том, что знание молекулярной структуры S-белка позволит разработать более эффективные методы лечения Омикрона и родственных ему вариантов в будущем. Понимание того, как вирус прикрепляется к клеткам человека и заражает их, поможет найти методы лечения, которые нарушают этот процесс и нейтрализуют вирус.

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