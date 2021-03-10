Итальянский ученый Диего Гецци из Федеральной политехнической школы Лозанны (EFPL) придумал способ, как подарить незрячим людям зрение.

Принцип работы устройства

В основе технологии – имплантат из 10,5 тысяч электродов, который устанавливается непосредственно на сетчатку. Ученые работали над изобретением с 2015 года.

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Имплант работает с умными очками, оснащенными камерой, и микрокомпьютером. Камера, встроенная в умные очки, фиксирует изображение в поле зрения пользователя – охватывает 45 градусов и отправляет данные на микрокомпьютер, расположенный на одном из наконечников очков.

Микрокомпьютер преобразует данные в световые сигналы, которые передаются на электроды в имплантате сетчатки.

Люди будут учиться распознавать объекты

Эти электроды стимулируют сетчатку так, что пользователь видит упрощенную черно-белую схему изображения, которая состоит из точек света.

Впоследствии пациенты должны научиться интерпретировать эти световые точки, чтобы различать формы и предметы.

Когда вы смотрите на звезды в ночном небе — вы можете научиться распознавать определенные созвездия. Слепые пациенты увидят что-то подобное с нашей системой,

– объяснил исследователь Гецци.

Перспектива открытия

Система еще не опробована на людях. Прежде всего исследовательская группа хотела убедиться в своих результатах. Для измерения зрения использовали 2 параметра: поле зрения и разрешение.