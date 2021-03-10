Разработали имплант, который формирует искусственное зрение у незрячих
Итальянский ученый Диего Гецци из Федеральной политехнической школы Лозанны (EFPL) придумал способ, как подарить незрячим людям зрение.
Источник:Eurekalert
Принцип работы устройства
В основе технологии – имплантат из 10,5 тысяч электродов, который устанавливается непосредственно на сетчатку. Ученые работали над изобретением с 2015 года.
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Имплант работает с умными очками, оснащенными камерой, и микрокомпьютером. Камера, встроенная в умные очки, фиксирует изображение в поле зрения пользователя – охватывает 45 градусов и отправляет данные на микрокомпьютер, расположенный на одном из наконечников очков.
Микрокомпьютер преобразует данные в световые сигналы, которые передаются на электроды в имплантате сетчатки.
Люди будут учиться распознавать объекты
Эти электроды стимулируют сетчатку так, что пользователь видит упрощенную черно-белую схему изображения, которая состоит из точек света.
Впоследствии пациенты должны научиться интерпретировать эти световые точки, чтобы различать формы и предметы.
Когда вы смотрите на звезды в ночном небе — вы можете научиться распознавать определенные созвездия. Слепые пациенты увидят что-то подобное с нашей системой,
– объяснил исследователь Гецци.
Перспектива открытия
Система еще не опробована на людях. Прежде всего исследовательская группа хотела убедиться в своих результатах. Для измерения зрения использовали 2 параметра: поле зрения и разрешение.
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