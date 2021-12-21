Разработчики утверждают, что процедура введения чипа под кожу является безболезненной и безопасной. При необходимости имплант можно извлечь.

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Чипы вживляются в руку или между локтем и кистью, либо между большим и указательным пальцами. Чип имплантируется простым уколом шприца.



Как выглядит чип в руке / Фото Daily Mail

Кроме данных о вакцинации на них можно хранить множество различных документов, например, абонемент в спортзал.

Принцип работы

Он работает по принципу NFC. Это технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия "в одно касание".

Она дает возможность обмена данными между устройствами, прежде всего смартфонами и бесконтактными платежными терминалами, находящимися на расстоянии примерно 10 сантиметров. Так, например, вы рассчитываетесь в супермаркетах картой или телефоном.

Новый подкожный NFC-имплант позволяет считывать данные с помощью смартфона и других устройств.



Чип считывает данные и передает на телефон / Фото Ruptly

Насколько это безопасно

Имплантированный микрочип Epicenter не является новшеством, поскольку компания использует его на протяжении многих лет, в том числе и со своими сотрудниками.

В 2015 году компания объявила, что вживляла микрочип более чем 100 своим сотрудникам. Это позволяет им открывать двери, управлять принтерами или покупать смузи взмахом руки.



Сотрудники компании пользуются чипом уже несколько лет / Фото Ruptly



Он размером с рисинку / Фото Ruptly



Как работает устройство / Фото Ruptly

Однако такие микрочипы еще не готовы к выходу на рынок.

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