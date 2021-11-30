Как работает новый тест на коронавирус

В оптическом датчике ученые использовали нанотехнологии для точной идентификации вирусов за секунды по образцам крови.

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Исследователи говорят, что устройство может с 95%-ной точностью определить, есть ли у кого-то вирус, что является значительным улучшением по сравнению с экспресс-тестами.

Какие вирусы обнаруживает устройство

Исследователи протестировали устройство на образцах вируса денге, патогена, который передается комарами и который вызывает лихорадку денге и представляет угрозу для людей в тропиках.

Ученые также отметили, что технологию легко адаптировать для обнаружения других вирусов, в частности SARS-COV-2.

Чувствительный оптический датчик, который используется в этой работе, обещает легкое и перспективное применение технологии для обнаружения любых вирусов, включая SARS-COV-2 и его мутации, с высокой степенью специфичности и точности,

– говорит Чанда.

Важно! Устройство соответствует точности тестов золотого стандарта ПЦР, но дает почти мгновенные результаты! Его точность также значительно выше, чем у экспресс-тестов на антиген.

Устройство работает с использованием наноразмерных узоров из золота, которые показывают сигнатуру вируса в образце крови.

Различные вирусы могут быть найдены с помощью различных последовательностей ДНК, которые избирательно нацелены на определенные вирусы.

Другие преимущества теста

Ключ к производительности устройства заключается в том, что оно может обнаруживать вирусы непосредственно в образцах крови без необходимости подготовки или очистки образцов, что ускоряет анализ и повышает его точность.