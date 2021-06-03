Разработали новый метод, который упростит жизнь незрячим людям

В новом исследовании ученые научили людей ориентироваться в пространстве, слушая эхо щелчков, которые можно делать языком. Этот метод будет полезен для незрячих людей.

Эхолокация у людей

Эхолокация – способность использовать отраженный звук для получения информации об окружающем мире. Хорошо известно, что она развита у летучих мышей. Однако описано немало случаев, когда слепые люди развивали в себе это умение, чтобы лучше ориентироваться в пространстве.

Также на тему: Какие медицинские средства можно взять с собой в самолет: правильная аптечка

Раньше в экспериментах люди пользовались разными способами эхолокации. В новом исследовании участники издавали щелчок языком и слушали отраженный звук. Раньше эта техника эхолокации помогала людям определять по характеру эхо расстояние, форму звукоотражающих предметов и расположение некоторых из них в пространстве. Авторы хотели узнать, как влияют на способность эхолокации зрение или его отсутствие и как это умение помогает незрячим людям в обычной жизни.

Новое исследование

В исследовании участвовали 14 зрячих и 12 незрячих с рождения людей в возрасте 21 – 79 лет. Все они в условиях лаборатории в течение 10 недель прошли 20 тренировок эхолокации, которые длились по 2 – 3 часа. Далее за незрячими участниками наблюдали в течение 3 месяцев, чтобы оценить, изменилась ли их способность ориентироваться.

Положительное влияние эхолокации

Как незрячие, так и зрячие люди за время занятий научились эхолокации примерно одинаково.

Во время дальнейшего наблюдения все незрячие участники сообщили, что им стало проще передвигаться.

83% сказали, что их независимость после этого выросла, а психологическое состояние улучшилось.

Ученые пришли к выводу, что умение эхолокации с использованием щелчков не зависит от того, видит человек или нет, а также, что она подходит для реабилитации незрячих и людей с ранними стадиями состояний, которые приводят к потере зрения.

Мы очень рады результатам и считаем, что имеет смысл подавать информацию и тренировки по эхолокации с использованием щелчков людям, которые еще нормально видят, но у которых может исчезнуть зрение в будущем в связи с дегенеративными болезнями глаз,

– отметили ученые.