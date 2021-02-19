Разработали обещанную мРНК-вакцину против рака
Ученые из Китая разработали гидрогель, который после введения сокращает размер опухоли и предотвращает образование метастазов. Исследование проводилось на мышах с меланомой.
Источник:American Chemical Society
Ученые из Национального центра нанонауки и нанотехнологий Китая разработали гидрогель, который после введения под кожу медленно выделяет мРНК.
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В основе вакцины, кроме матричной РНК, есть молекула, которая помогает активировать иммунную систему.
Как антиген ученые взяли овальбумин. Они смешали его с мРНК, вспомогательной молекулой и другими компонентами гидрогеля.
Разработанный препарат ввели мышам с меланомой. Он выделял действующее вещество в течение 30 дней.
Ученые намеренно добивались такого эффекта, ведь мРНК является нестабильной молекулой, которая быстро разрушается ферментами организма.
Результаты исследования:
- Вакцина активировала Т-клетки и стимулировала производство антител, в результате чего опухоль сократиться.
- Кроме этого, у вакцинированных животных не появилось метастазов в легких. В отличие от грызунов из той группы, которым не вводили вакцину.
- Результаты показали, что гидрогель обладает отличным потенциалом для долгосрочной и эффективной иммунотерапии рака.
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