Ученые из Китая разработали гидрогель, который после введения сокращает размер опухоли и предотвращает образование метастазов. Исследование проводилось на мышах с меланомой.

Ученые из Национального центра нанонауки и нанотехнологий Китая разработали гидрогель, который после введения под кожу медленно выделяет мРНК.

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В основе вакцины, кроме матричной РНК, есть молекула, которая помогает активировать иммунную систему.

Как антиген ученые взяли овальбумин. Они смешали его с мРНК, вспомогательной молекулой и другими компонентами гидрогеля.

Разработанный препарат ввели мышам с меланомой. Он выделял действующее вещество в течение 30 дней.

Ученые намеренно добивались такого эффекта, ведь мРНК является нестабильной молекулой, которая быстро разрушается ферментами организма.

Результаты исследования: