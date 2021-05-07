Команда Джона Хопкинса в мае 2020 года запустила приложение COVID Control. Оно отслеживает симптомы, о которых сообщают пользователи.

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Как работает приложение:

СOVID Control позволяет пользователям анонимно сообщать о симптомах, связанных с COVID-19, к примеру: лихорадка, потеря вкуса и запаха, тошнота и тому подобное.

На основе этих данных создается общедоступная карта, которая показывает, где скопления людей с симптомами.

Такой подход позволяет руководителям общественного здравоохранения отслеживать уровень заболеваемости и принимать меры по сдерживанию распространения вируса.

Действительно ли оно может предсказывать будущие вспышки?

С момента запуска приложения более 19 000 пользователей в 1 019 округах в каждом штате США ввели более 174 000 записей.

Исследование было сосредоточено на городе Балтимор и его округе. Оно показало, что 9 кластеров симптомов, зарегистрированных пользователями COVID Control, коррелируют с местами повышенной распространенности коронавируса, о которых сообщает Департамент здравоохранения города Балтимор.

Потеря вкуса или обоняния показала самую сильную корреляцию между сообщениями о симптомах и подтвержденными случаями COVID-19. Приложение прогнозировало всплеск случаев в среднем за 5 дней до того, как Департамент здравоохранения города подтвердил вспышку вируса.

Это действительно многообещающий пример того, как для отслеживания заболеваний мы можем использовать участие общественности и повсеместное распространение таких технологий, как сотовые телефоны,

– заявил директор отдела анестезиологии и точной медицины в Школе медицины Университета Джона Хопкинса Роберт Стивенс.

Он отметил, что этот подход не ограничивается инфекционными заболеваниями. Его можно использовать для отслеживания эпидемиологии болезней сердца, рака или диабета.

Приложение доступно для пользователей Google Play и Apple App Store.