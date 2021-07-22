Что известно о вакцинах

Над разработкой новых вакцин работают совершенно разные специалисты. Препараты находятся на последних этапах исследований, вероятно, они будут эффективны против мутировавших версий коронавируса.

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Первую вакцину – ChulaCov19 или же CU-Cov19 разработали специалисты факультетов университета Чулалонгкорн й и Университета Пенсильвании. Препарат создан на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Вторая фаза испытаний стартует уже в августе.

разработали специалисты факультетов университета Чулалонгкорн й и Университета Пенсильвании. Препарат создан на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Вторая фаза испытаний стартует уже в августе. Вторая вакцина – HXP-GPO Vac разработана в рамках сотрудничества государственной фармацевтической организации Таиланда, Университета Махидол и Института PATH. Сейчас вакцина находится на стадии испытаний на людях.

разработана в рамках сотрудничества государственной фармацевтической организации Таиланда, Университета Махидол и Института PATH. Сейчас вакцина находится на стадии испытаний на людях. Третий препарат – Baiya SARS-CoV-1 Vax 1 – из листьев табака, создали специалисты компании Baiya Phytopharm и Университета Чулалонгкорн. На сегодня компания сообщила о старте испытания на людях.

Напомним, Израиль собирается стать первой страной в мире, которая испытает уже разработанную пероральную вакцину против COVID-19. Препарат в форме капсул.

Сейчас в ЕС одобрили для применения вакцины против COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.

Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канала