Разработали три новые вакцины против COVID-19: одна из них из листьев табака
22 июля 2021 , 20:33Читати новину українською
Источник:NNT
Таиланд заявил о финальном этапе испытания трех новых вакцин. Вероятно, представить на рынке препараты смогут уже в следующем году.
Что известно о вакцинах
Над разработкой новых вакцин работают совершенно разные специалисты. Препараты находятся на последних этапах исследований, вероятно, они будут эффективны против мутировавших версий коронавируса.
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- Первую вакцину – ChulaCov19 или же CU-Cov19 разработали специалисты факультетов университета Чулалонгкорн й и Университета Пенсильвании. Препарат создан на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Вторая фаза испытаний стартует уже в августе.
- Вторая вакцина – HXP-GPO Vac разработана в рамках сотрудничества государственной фармацевтической организации Таиланда, Университета Махидол и Института PATH. Сейчас вакцина находится на стадии испытаний на людях.
- Третий препарат – Baiya SARS-CoV-1 Vax 1 – из листьев табака, создали специалисты компании Baiya Phytopharm и Университета Чулалонгкорн. На сегодня компания сообщила о старте испытания на людях.
Напомним, Израиль собирается стать первой страной в мире, которая испытает уже разработанную пероральную вакцину против COVID-19. Препарат в форме капсул.Сейчас в ЕС одобрили для применения вакцины против COVID-19 компаний Johnson & Johnson, Pfizer/BioNTech, Moderna и Oxford/AstraZeneca.
Данные о вакцинах против коронавируса / инфографика 24 канала