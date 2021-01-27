Ученые из США создали антитело ADG-2. Оно эффективно связывается не только с возбудителем COVID-19, но и с большинством его родственных видов.

Источник: Science

Группа специалистов из нескольких научно-исследовательских учреждений США, некоммерческих организаций и двух биотехнологических фирм разработала антитело под названием ADG-2.

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Сначала ученые создали несколько кандидатов: ADG-1, ADG-2 и ADG -3. В результате отбора наиболее эффективным оказалось антитело ADG-2. Ученые проверили его способность прикрепляться к коронавирусу на культуре мышиных клеток. Результаты поразили ученых.

ADG-2 эффективно соединяется более чем с тремя десятками вариаций SARS-CoV-2. Ученые протестировали перспективное антитело на вирионах самых разнообразных штаммов, у которых RBD значительно отличаются.

Новое антитело показало высокую способность прикрепляться и к различным родственным COVID-19 коронавирусам, в том числе и к вирусам подсемейства сарбековирусов.

Вирион – что это? Это специальные структуры на оболочке вирусного капсида. Именно они являются инфекционными частями вируса, ведь отвечают за прикрепление клеток. Вирионы склонны к постоянным мутациям и могут сильно отличаться между штаммами даже одного вируса, а между родственными видами и подавно.

Почему это важное открытие: