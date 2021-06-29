Разработали "устройство для похудения", от которого не размыкается челюсть: фото

Стоматологи представили "внутриротовое" устройство для похудения. Они усовершенствовали разработку, впервые представленную еще в 80-х годах.

Так, в 1980 годах как очередной метод похудения испытали фиксацию челюстей проволокой – после такой процедуры человек мог питаться только жидкостями и терял по 20–30 килограммов за полгода. Но многие пациенты начинали испытывать тревожность, приступ рвоты мог закончиться асфиксией, а у некоторых развивались острые психические расстройства и пародонтоз.

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Стоматологи из Университета Отаго (Новая Зеландия) и Лидса (Великобритания) решили усовершенствовать эту идею и представили DentalSlim Diet Control. Это внутриротовое устройство для снижения и контроля веса, которое устанавливается на задние зубы верхней и нижней челюстей.

Система состоит из магнитных и запорных болтов с силиконовыми прокладками, которые не царапают десны и изготавливаются по индивидуальным меркам. DentalSlim Diet Control позволяет открывать рот всего на 2 миллиметра, благодаря чему питаться можно только жидкостями. Разработчики также добавили, что использование устройства не мешает разговаривать или дышать.

Устройство DentalSlim Diet Control / Фото Университет Отаго

Это неинвазивная, обратимая, экономичная и привлекательная альтернатива хирургическим процедурам. И с таким устройством нет никаких неблагоприятных последствий,

– заявил ведущий автор исследования профессор Пол Брантон.

Разработчики также провели испытания устройства, в которых приняли участие 7 европейских женщин. Средний возраст участниц составлял 36 лет, рост – 162,5 сантиметра, вес – 107,98 килограмма, а индекс массы тела – 40,84.

Добровольцам установили DentalSlim Diet Control и попросили придерживаться "жидкой" диеты: ежедневно им выдавали по четыре бутылки напитка (1200 килокалорий в сумме) и один протеиновый коктейль. Кофе и чай можно было пить без ограничений. Кроме этого, каждой женщине предоставили специальный инструмент, которым можно снять систему при экстренной ситуации.

Результаты исследования:

За 2 недели участницы в среднем потеряли 6,36 килограмма – около 5,1% от первоначального веса.

Они были заинтересованы продолжать худеть, но некоторые из них иногда жаловались на дискомфорт.

Через 14 дней после снятия устройства все участницы немного прибавили в весе – примерно на 0,73 килограмма.

Прелесть еще и в том, что через две или три недели магниты можно отключить. Затем произойдет период менее строгой диеты, а затем пациенты снова могут вернуться к лечению. Это позволит привлечь поэтапный подход к снижению веса, подкрепленный советами диетолога, чтобы достичь долгосрочных результатов,

– рассказал Брантон.

Авторы разработки уверены, что DentalSlim Diet Control может быть полезным не только для жаждущих преобразования, но и для пациентов, которым необходимо быстро сбросить лишние килограммы (к примеру, перед важной операцией).