Разработчик "Новичка" хочет выпустить лекарство от коронавируса
Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарств "Іммофон". Они должны бороться с коронавирусом и еще рядом вирусных заболеваний.
Источник: 24 канал со ссылкой на росСМИ
Ринк заявил, что свой препарат разрабатывал на основе лекарств от сахарного диабета – "Диуцифона".
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Что еще сказал Ринк
- "Іммофон" якобы должно ликвидировать цитокиновый шторм (процесс уничтожения организма иммунитетом), который считают одной из причин смертности от коронавируса.
- Препарат уже тестировали на 700 добровольцах и "не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения".
От каких еще болезней препарат должен быть эффективным
По словам разработчика, препарат "Іммофон" также бороться с рядом болезней:
- красной волчанкой;
- склеродермией;
- ревматоидным артритом;
- псориазом;
- аллергией;
- лейкозом;
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