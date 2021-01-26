Один из разработчиков "Новичка" Леонид Ринк анонсировал выпуск лекарств "Іммофон". Они должны бороться с коронавирусом и еще рядом вирусных заболеваний.

Источник: 24 канал со ссылкой на росСМИ Ринк заявил, что свой препарат разрабатывал на основе лекарств от сахарного диабета – "Диуцифона". Актуально 85-летнюю испанку считали умершей от COVID-19: женщина вернулась живой из больницы Что еще сказал Ринк "Іммофон" якобы должно ликвидировать цитокиновый шторм (процесс уничтожения организма иммунитетом), который считают одной из причин смертности от коронавируса.

Препарат уже тестировали на 700 добровольцах и "не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения". От каких еще болезней препарат должен быть эффективным По словам разработчика, препарат "Іммофон" также бороться с рядом болезней: красной волчанкой;

склеродермией;

ревматоидным артритом;

псориазом;

аллергией;

лейкозом; Обратите внимание! "Новичок" – это химическое оружие нервно-паралитического действия. Именно "Новичком" отравили российского оппозиционера Алексея Навального.